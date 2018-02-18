В Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамваю

Попередньо відомо, що автомобіль Mercedes рухаючись по дорозі зачепив автомобіль Ford Focus, після чого пробив огорожу лінії швидкісного трамваю та перевернувся.

Зараз на місці пригоди працюють представники поліції та комунальних службі. Рух трамваїв заблоковано. За попередною інформацією травми отримал водій Ford Focus.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні.