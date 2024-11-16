В Китае произошло нападение с ножом в училище: 8 человек погибли
Киев • УНН
В результате нападения с ножом в училище города Уси погибли 8 человек, еще 17 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Цзянсу на востоке Китая.
В Китае 8 человек погибли из-за нападения с ножом в училище. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию, передает УНН.
Утверждается, что еще 17 человек пострадали в результате нападения в городе Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая.
Других подробностей не приводится.
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