В Китае произошло нападение с ножом в училище: 8 человек погибли

В Китае 8 человек погибли из-за нападения с ножом в училище. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию, передает УНН.

Утверждается, что еще 17 человек пострадали в результате нападения в городе Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Других подробностей не приводится.

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11 ноября в китайском Чжухае 62-летний мужчина наехал на толпу людей. В результате погибли 35 человек, еще 43 получили ранения.