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В Китае приходят в себя от последствий взрыва на химзаводе: есть погибшие, пострадавшие и пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 506 просмотра

В Китае произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли люди, есть пострадавшие и пропавшие без вести. Ударной волной выбило окна в радиусе километра.

В Китае приходят в себя от последствий взрыва на химзаводе: есть погибшие, пострадавшие и пропавшие без вести

На востоке Китая местные жители приходят в себя и оценивают повреждения своих домов после мощного взрыва химического завода, в результате которого погибло по меньшей мере пять человек, были выброшены химикаты и разбиты окна на расстоянии до километра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Клубы черного и серого дыма до сих пор поднимаются над заводом в Гаоми, городе восточной провинции Шаньдун, через день после взрыва, в результате которого, по данным официального информационного агентства "Синьхуа", пострадали 19 человек, еще шестеро пропали без вести.

Фермер Юй Цяньмин сказал, что они с женой перевезли внука в другое место в качестве меры предосторожности, хотя чувствовали себя в безопасности в своем доме, пока ветер дул в северном направлении.

Его семья не получила травм, сказал 69-летний мужчина, показывая Reuters кровельный материал, который упал, и окна, разбившиеся во время взрыва.

Местные чиновники еще не обнародовали результаты тестов качества воздуха во вторник после того, как с завода вышел столб оранжевого и черного дыма.

В среду транспортные средства патрулировали периметр участка, который простирается на более чем 47 гектарах (116 акров), а кадры с дрона показали, что взрывом разрушился многоэтажный дом.

Лю Мин, 60-летняя женщина, которая живет в 500 метрах (547 ярдах) отсюда, сказала, что рассматривает возможность переезда после того, как ее дом и магазин одежды получили значительные повреждения, хотя у нее еще нет четких планов.

Она показала Reuters разбитые взрывом оконные рамы, а также обломки стекла, разбросанные среди коробок с нитками и одеждой на полу.

В нескольких метрах отсюда владелец другого магазина получил незначительное ранение головы от взрыва, который произошел во время обеда.

Основанный в августе 2019 года в химическом парке Гаоми Жэньхэ, химический завод Шаньдун Юдао разрабатывает и производит химические вещества, используемые в пестицидах и фармацевтической продукции, говорится в сообщении компании на ее веб-сайте, на котором работает более 300 сотрудников

- пишет Reuters.

Напомним

27 мая в китайском городе Гаоми произошел мощный взрыв на заводе компании Shandong Youdao Chemical. Причина происшествия пока что не установлена, количество жертв также оставалось неизвестным.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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