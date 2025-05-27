У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму
Київ • УНН
У місті Гаомі стався вибух на хімічному заводі, що супроводжувався великою пожежею. На місце події направлено понад 55 одиниць техніки та 232 рятувальника, причина вибуху встановлюється.
Сьогодні у китайському місті Гаомі стався потужний вибух на заводі компанії Shandong Youdao Chemical. Причина події поки що не встановлена, кількість жертв також залишається невідомою. Про це повідомляє УНН із посиланням на SCMP.
Вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical, розташованому у місті Гаомі, супроводжувався величезною вогняною кулею та клубами диму, які здійнялися на сотні метрів у повітря.
"Вибух стався безпосередньо перед полуднем, і поки що немає інформації про те, чи є постраждалі", – повідомляє державне мовлення CCTV.
Місцеві мешканці зазначили, що відчули сильний удар.
"Мій будинок буквально струсонув вибух", – розповів один із жителів порталу Thepaper.cn.
Він додав, що "вікна були розбиті, а по будинку розлітались різні предмети". За словами чоловіка, вулиці були вкриті уламками скла та електроприладами, які вилетіли з будинків. Наразі тривають рятувальні роботи. Причину вибуху ще належить встановити.
"Місцеві пожежно-рятувальні служби направили на місце події 55 одиниць техніки та 232 особи особового складу", – зазначають офіційні джерела. Міністерство надзвичайних ситуацій Китаю розгорнуло додаткові спеціалізовані підрозділи для допомоги.
Додамо
Shandong Youdao Chemical була заснована у 2019 році. Вона налічує понад 300 співробітників та виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та інші хімічні продукти. Зокрема, компанія є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу, випускаючи близько 11 000 тонн цього продукту на рік.
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