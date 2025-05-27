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В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе: в небо поднялся столб дыма

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

В городе Гаоми произошел взрыв на химическом заводе, сопровождавшийся крупным пожаром. На место происшествия направлено более 55 единиц техники и 232 спасателя, причина взрыва устанавливается.

В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе: в небо поднялся столб дыма

Сегодня в китайском городе Гаоми произошел мощный взрыв на заводе компании Shandong Youdao Chemical. Причина происшествия пока не установлена, количество жертв также остается неизвестным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SCMP.

Взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical, расположенном в городе Гаоми, сопровождался огромным огненным шаром и клубами дыма, которые поднялись на сотни метров в воздух.

"Взрыв произошел непосредственно перед полуднем, и пока нет информации о том, есть ли пострадавшие", – сообщает государственное вещание CCTV.

Местные жители отметили, что почувствовали сильный удар.

"Мой дом буквально сотряс взрыв", – рассказал один из жителей порталу Thepaper.cn.

Он добавил, что "окна были разбиты, а по дому разлетались различные предметы". По словам мужчины, улицы были покрыты обломками стекла и электроприборами, которые вылетели из домов. Сейчас продолжаются спасательные работы. Причину взрыва еще предстоит установить.

"Местные пожарно-спасательные службы направили на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека личного состава", – отмечают официальные источники. Министерство чрезвычайных ситуаций Китая развернуло дополнительные специализированные подразделения для помощи.

Добавим

Shandong Youdao Chemical была основана в 2019 году. Она насчитывает более 300 сотрудников и производит пестициды, фармацевтические препараты и другие химические продукты. В частности, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, выпуская около 11 000 тонн этого продукта в год.

Во Флориде взорвалась лодка: пострадали 11 человек, среди них двое детей27.05.25, 08:58 • 2666 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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