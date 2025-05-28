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У Китаї оговтуються від наслідків вибуху на хімзаводі: є загиблі, постраждалі та безвісти зниклі

Київ • УНН

 • 508 перегляди

У Китаї стався вибух на хімічному заводі, внаслідок чого загинули люди, є постраждалі та зниклі безвісти. Ударною хвилею повибивало вікна в радіусі кілометра.

У Китаї оговтуються від наслідків вибуху на хімзаводі: є загиблі, постраждалі та безвісти зниклі

На сході Китаю місцеві жителі оговтуються та оцінююють пошкодження своїх будинків після потужного вибуху хімічного заводу, внаслідок якого загинуло щонайменше п'ятьох людей, були викинуті хімікати та розбиті вікна на відстань до кілометра. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Клуби чорного та сірого диму досі підіймаються над заводом у Гаомі, місті східної провінції Шаньдун, через день після вибуху, в результаті якого, за даними офіційного інформаційного агентства "Сіньхуа", постраждали 19 людей, ще шестеро зникли безвісти.

Фермер Юй Цяньмін сказав, що вони з дружиною перевезли онука в інше місце як запобіжний захід, хоча почувалися в безпеці у своєму будинку, поки вітер дув у північному напрямку.

Його родина не отримала травм, сказав 69-річний чоловік, показуючи Reuters покрівельний матеріал, що впав, та вікна, що розбилися під час вибуху.

Місцеві чиновники ще не оприлюднили результати тестів якості повітря у вівторок після того, як з заводу вийшов стовп помаранчевого та чорного диму.

У середу транспортні засоби патрулювали периметр ділянки, яка простягається на понад 47 гектарах (116 акрів), а кадри з дрона показали, що вибухом зруйнувався багатоповерховий будинок.

Лю Мін, 60-річна жінка, яка живе за 500 метрів (547 ярдів) звідси, сказала, що розглядає можливість переїзду після того, як її будинок і магазин одягу зазнали значних пошкоджень, хоча в неї ще немає чітких планів.

Вона показала Reuters розбиті вибухом віконні рами, а також уламки скла, розкидані серед коробок з нитками та одягом на підлозі.

За кілька метрів звідси власник іншого магазину отримав незначне поранення голови від вибуху, який стався під час обіду.

Заснований у серпні 2019 року в хімічному парку Гаомі Ренхе, хімічний завод Шаньдун Юдао розробляє та виробляє хімічні речовини, що використовуються в пестицидах та фармацевтичній продукції, йдеться в повідомленні компанії на її вебсайті, на якому працює понад 300 співробітників

- пише Reuters.

Нагадаємо

27 травня у китайському місті Гаомі стався потужний вибух на заводі компанії Shandong Youdao Chemical. Причина події поки що не встановлена, кількість жертв також залишалася невідомою.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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