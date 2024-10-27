В кировской области рф разбился вертолет с четырьмя людьми на борту
Киев • УНН
В кировской области террористической страны потерпел крушение вертолет Ми-2 компании «Вяткаавиа». На борту находились четыре человека - пилот, врач и двое фельдшеров, все они погибли.
В кировской области террористической страны разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
На борту вертолета находилось четыре человека: пилот, врач и двое фельдшеров. Во время спасательных работ спасатели сначала обнаружили тела трех погибших, позже было найдено тело четвертого.
По данным, сигнал тревоги поступил на пульт диспетчера в 17:55. На месте происшествия работают спасательные команды.
Вертолет принадлежит ООО «Вяткаавиа», а, по предварительной информации, на борту находился генеральный директор компании, пилот Валентин Комлев. Информация о происшествии в настоящее время уточняется.
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