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У кіровській області рф розбився вертоліт з чотирма людьми на борту

Київ • УНН

 • 19898 перегляди

У кіровській області терористичної країни зазнав аварії вертоліт Мі-2 компанії "Вяткаавиа". На борту перебували четверо осіб - пілот, лікар та двоє фельдшерів, усі вони загинули.

У кіровській області рф розбився вертоліт з чотирма людьми на борту

У кіровській області терористичної країни розбився вертоліт Мі-2. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

На борту вертольота перебувало четверо осіб: пілот, лікар та двоє фельдшерів. Під час рятувальних робіт рятувальники спочатку виявили тіла трьох загиблих, пізніше було знайдено тіло четвертого.

За даними, сигнал тривоги надійшов на пульт диспетчера о 17:55. На місці події працюють рятувальні команди.

Вертоліт належить ТОВ "Вяткаавиа", а, за попередньою інформацією, на борту перебував генеральний директор компанії, пілот Валентин Комлєв. Інформація про подію наразі уточнюється.

Військовий вертоліт рф вірогідно зазнав катастрофи над Керченською протокою26.10.24, 19:18 • 26581 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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