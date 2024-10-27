У кіровській області рф розбився вертоліт з чотирма людьми на борту
Київ • УНН
У кіровській області терористичної країни зазнав аварії вертоліт Мі-2 компанії "Вяткаавиа". На борту перебували четверо осіб - пілот, лікар та двоє фельдшерів, усі вони загинули.
У кіровській області терористичної країни розбився вертоліт Мі-2. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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На борту вертольота перебувало четверо осіб: пілот, лікар та двоє фельдшерів. Під час рятувальних робіт рятувальники спочатку виявили тіла трьох загиблих, пізніше було знайдено тіло четвертого.
За даними, сигнал тривоги надійшов на пульт диспетчера о 17:55. На місці події працюють рятувальні команди.
Вертоліт належить ТОВ "Вяткаавиа", а, за попередньою інформацією, на борту перебував генеральний директор компанії, пілот Валентин Комлєв. Інформація про подію наразі уточнюється.
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