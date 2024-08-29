В Кировоградской области сбит вражеский беспилотник
Киев • УНН
Над Александрийским районом Кировоградской области сбит вражеский беспилотник во время утренней воздушной тревоги. По сообщению председателя ОГА Андрея Райковича, обошлось без пострадавших и разрушений.
Над Александрийским районом Кировоградской области сбит вражеский беспилотник во время утренней воздушной тревоги, по сообщению главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет УНН.
Детали
"Во время утренней воздушной тревоги защитники неба ликвидировали над Александрийским районом вражеский беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.
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