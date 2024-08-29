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На Кіровоградщині збито ворожий безпілотник

На Кіровоградщині збито ворожий безпілотник

Київ • УНН

 • 28676 перегляди

Над Олександрійським районом Кіровоградської області збито ворожий безпілотник під час ранкової повітряної тривоги. За повідомленням голови ОВА Андрія Райковича, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Над Олександрійським районом Кіровоградської області збито ворожий безпілотник під час ранкової повітряної тривоги, за повідомленням голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, обійшлося без постраждалих та руйнувань, пише УНН.

Деталі

"Під час ранкової повітряної тривоги захисники неба ліквідували над Олександрійським районом ворожий безпілотник. Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

На Черкащині працювала ППО - ОВА29.08.24, 08:55 • 23069 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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