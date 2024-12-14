В Киевской области замечен БпЛА: силы ПВО работают
Киев • УНН
На Киевщине зафиксированы беспилотники в воздушном пространстве, из-за чего объявлена воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны работают по обнаруженным целям.
На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям
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В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информируют об атаке беспилотников.
Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС14 дек. 2024, 19:27 • 10765 просмотров