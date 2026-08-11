В Киевской области полиция открыла производство из-за загрязнения водоёмов и гибели рыбы
Киев • УНН
В селе Петропавловская Борщаговка обнаружили мёртвую рыбу в водоёме. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод.
В Киевской области правоохранители начали досудебное расследование по факту загрязнения водоёмов в Бучанском районе, сообщает УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение о загрязнении водных объектов и гибели рыбы в селе Петропавловская Борщаговка.
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Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили погибшую рыбу на берегу и в водоёме. Специалисты отобрали образцы воды для проведения соответствующих исследований. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
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