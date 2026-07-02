В Киевской области мужчину подозревают в заказе убийства бывшей жены за 10 000 долларов

В Киевской области правоохранители предотвратили убийство женщины, которое, по данным следствия, заказал ее 70-летний бывший муж. За убийство он якобы пообещал заплатить исполнителям 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, подозреваемый решил убить бывшую жену, с которой прожил 33 года и имеет двух общих сыновей. Причина - конфликты из-за раздела имущества после развода. Кроме того, мужчина начал подозревать, что его бывшая жена и мать детей имеет интимные отношения с другим.

Мужчина обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя убийства. В этот момент дело взяли под контроль правоохранители.

По данным прокуратуры, подозреваемый просил убить женщину, а ее тело вывезти в лес. Во время встречи он передал подставному "киллеру" 5 тысяч долларов задатка, фотографии бывшей жены, адрес ее проживания и собственноручно нарисованную схему дома. Еще 5 тысяч долларов пообещал передать после выполнения заказа.

Кроме того, мужчина, по версии следствия, планировал подделать завещание женщины, чтобы после ее смерти получить имущество, которое суд после развода оставил за ней. За это планировал дополнительно заплатить 3 тысячи долларов.

Чтобы предотвратить преступление, правоохранители инсценировали убийство женщины. Ее загримировали так, чтобы сделать похожей на убитую, с помощью профессионального грима.

После этого женщину сфотографировали в доме и в лесу, куда исполнитель по договоренности должен был отвезти "тело".

Эти фото отправили подозреваемому.

Они должны были убедить мужчину, что его заказ выполнен и его бывшей жены больше нет в живых.

У пожилого мужчины сомнений в подлинности снимков не возникло и через некоторое время он спокойно встретился с "исполнителем", чтобы передать ему вторую часть обещанной суммы - еще 5 тысяч долларов. Сразу после этого подозреваемого задержали.

Сейчас ему сообщили о подозрении в организации покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений и по заказу.

Досудебное расследование продолжается. Его проводят следователи полиции Киевской области при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним

В марте 2026 года на Киевщине задержали 53-летнего мужчину, который планировал убить тещу ради денег. Полиция инсценировала преступление и задержала заказчика после доказательств.