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В Киеве задержали гражданина Армении, которого Интерпол разыскивал более 20 лет

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

В Киеве задержали 53-летнего гражданина Армении, которого с 2005 года разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в убийстве и подделке документов.

В Киеве задержали гражданина Армении, которого Интерпол разыскивал более 20 лет

В столице задержали 53-летнего гражданина Армении, которого с 2005 года разыскивал Интерпол по обращению Республики Армения. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, пишет УНН.

Задержание произошло в рамках расследования деятельности группы лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

- говорится в сообщении.

В Армении мужчину разыскивают за совершение нескольких тяжких преступлений. Среди них: умышленное убийство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и подделка документов.

В Украине он пользовался двумя паспортами гражданина Украины на разные фамилии. В одном из документов было указано, что мужчина родился в Симферополе, в Автономной Республике Крым. Второй паспорт принадлежал жителю Закарпатья, который умер еще в 2012 году.

По ходатайству прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд принял решение об аресте задержанного с целью дальнейшей экстрадиции в Армению.

Меры по задержанию проводили сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Дарницкой окружной прокуратуры города Киева.

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