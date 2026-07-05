В Николаевской области объявили подозрение водителю, спровоцировавшему ДТП с 12 погибшими
Киев • УНН
Водитель Nissan Murano спровоцировал аварию на трассе Одесса-Мелитополь, выехав на встречную полосу. В ДТП погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.
Правоохранители сообщили о подозрении водителю Nissan Murano по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Николаевской области. Авария произошла 4 июля на трассе "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" и унесла жизни 12 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июля с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, грузового автомобиля Volvo и Nissan Murano на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск". В результате ДТП погибли 49-летний водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шесть человек получили травмы и находятся под наблюдением врачей. Среди пострадавших есть 15-летняя девушка.
Правоохранители установили, что ДТП произошло из-за создания аварийной ситуации водителем Nissan Murano, который двигался по встречной полосе относительно микроавтобуса. Полицейские установили его местонахождение и остановили на выезде из Николаева. За рулем находился 45-летний житель другого региона. Вчера следователи полиции задержали водителя кроссовера в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
Сегодня, 5 июля, следователи следственного управления областного главка полиции при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Напомним
Прокуратура начала досудебное расследование по факту масштабного ДТП в Николаевской области, где погибли 12 человек. Авария произошла из-за выезда водителя Nissan на встречную полосу, что спровоцировало опрокидывание микроавтобуса и столкновение с грузовиком.