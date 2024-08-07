6 августа в столице в ДТП погибли трое пешеходов, двое погибли из-за наезда на нерегулируемых переходах, один переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, в Дарницком районе водитель автомобиля "Toyota Auris", двигаясь по ул. Тростянецкая, сбил 64-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался в "скорой" по дороге в больницу.

В Голосеевском районе водитель автомобиля марки "Renault Grand Scenic", двигаясь по Столичному шоссе в направлении метро Выдубичи, сбил 34-летнего пешехода, когда тот пересекал проезжую часть в неположенном для движения пешеходов месте. Пешехода отбросило на соседнюю полосу, где его переехал другой автомобиль. Сообщается, что в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Кроме того, в Шевченковском районе водитель автомобиля марки "Ацԁі А5", двигаясь по ул. Щербаковского совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по фактам всех трех ДТП начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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