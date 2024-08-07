ДТП на бульваре Михновского усложнило движение в центр Киева
Киев • УНН
В Киеве произошло ДТП на бульваре Николая Михновского. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центральной части города, водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
В Киеве произошло ДТП на бульваре Николая Михновского. Из-за этого затруднено движение в направлении центра столицы, сообщили в патрульной полиции Киева в среду, пишет УНН.
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"В связи с ДТП на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении центральной части города", - сообщили патрульные в Telegram.
Киевлян призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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