В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

В Киеве из-за сильного ветра поврежден самый большой флаг страны, который был приспущен еще накануне непогоды, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.

Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище - сообщили в КГГА.

Как отмечается, сейчас его уже снимают с флагштока и заменят на новое.

"Новый флаг взвьется над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия", - указали в КГГА.

Напомним

По прогнозам синоптиков, днем снег будет идти уже умеренно.