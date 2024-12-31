В Киеве в новогоднюю ночь будут патрулировать усиленные наряды полиции
Киев • УНН
В новогоднюю ночь в Киеве будут работать усиленные наряды полиции для обеспечения правопорядка. Правоохранители напоминают о комендантском часе и запрете пиротехники.
В новогоднюю ночь правопорядок в столице будут обеспечивать усиленные наряды полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
"Правоохранители будут нести службу в ночь с 31 декабря на 1 января в составе пеших и автопатрулей. Работа правоохранителей направлена на профилактику и предотвращение совершения уголовных и административных правонарушений, предупреждение и пресечение хулиганских действий, а также обеспечение публичной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.
В свою очередь полицейские призывают граждан соблюдать комендантский час, который действует с 00:00 до 05:00, не использовать пиротехнические средства, за что предусмотрена уголовная ответственность, и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.
Дополнение
Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявлял, что правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах.