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В Киеве в новогоднюю ночь будут патрулировать усиленные наряды полиции

В Киеве в новогоднюю ночь будут патрулировать усиленные наряды полиции

Киев  •  УНН

 • 8911 просмотра

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В новогоднюю ночь в Киеве будут работать усиленные наряды полиции для обеспечения правопорядка. Правоохранители напоминают о комендантском часе и запрете пиротехники.

В новогоднюю ночь правопорядок в столице будут обеспечивать усиленные наряды полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

"Правоохранители будут нести службу в ночь с 31 декабря на 1 января в составе пеших и автопатрулей. Работа правоохранителей направлена на профилактику и предотвращение совершения уголовных и административных правонарушений, предупреждение и пресечение хулиганских действий, а также обеспечение публичной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.

В свою очередь полицейские призывают граждан соблюдать комендантский час, который действует с 00:00  до 05:00, не использовать пиротехнические средства, за что предусмотрена уголовная ответственность, и не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Дополнение

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев заявлял, что правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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