У Києві у новорічну ніч патрулюватимуть посилені наряди поліції

У новорічну ніч правопорядок у столиці будуть забезпечувати посилені наряди поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

"Правоохоронці нестимуть службу в ніч із 31 грудня на 1 січня у складі піших та автопатрулів. Робота правоохоронців спрямована на профілактику та запобігання вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, попередження та припинення хуліганських дій, а також забезпечення публічної безпеки та порядку", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою поліцейські закликають громадян дотримуватися комендантської години, яка діє з 00:00 до 05:00, не використовувати піротехнічні засоби, за що передбачено кримінальну відповідальність, та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Доповнення

Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявляв, що правоохоронці затримуватимуть та доставлятимуть до відділів для з’ясування обставин людей, які в новорічну ніч будуть перебувати під час комендантської години на вулицях.