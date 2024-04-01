В Киеве уровень воды в Днепре опустился до своего минимума с начала весны - КГВА

Уровень Днепра в Киеве достиг своего минимума с начала весны. Уровень воды в реке в пределах столицы за последние сутки уменьшился на 40 см. Об этом в понедельник сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Уровень Днепра в пределах Киева опустился до своего минимума с начала весны 2024 года - говорится в сообщении КГВА.

Как сообщается, уровень воды Днепра в Киеве возле моста "Метро" за минувшие сутки менялся от 594 см до 511 см, а на 8 часов 1 апреля составлял 492 см над "0" поста. Температура воды - 8,2 град. С.

Согласно данным мониторинга, уровень Днепра в пределах столицы за последние сутки уменьшился на 40 см.

Впрочем, по данным КГВА, уровень опасности гидрологических явлений остается І (желтый).

По состоянию на 1 апреля аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается - резюмировали в КГВА.

Напомним

Уровень Днепра в Киеве достиг своего абсолютного максимума с начала года - 601 см - 16 марта из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванного весенним половодьем.