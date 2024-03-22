В Киеве ухудшилось качество воздуха: следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В Киеве по состоянию на утро 22 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

Вероятной причиной являются метеорологические условия (в частности очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли), - говорится в сообщении.

Детали

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды; если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Отмечается, что об улучшении состояния воздуха КГГА обещает сообщить позже.

Напомним

В связи с весенним половодьем и сбросом воды из Киевского водохранилища, с 21 по 26 марта возможно резкое повышение уровня Днепра в Киеве с подтоплением пойм и низинных участков.