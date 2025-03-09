В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и отсутствия ветра. Ночью также была зафиксирована атака 33 вражеских дронов, из которых 12 уничтожено ПВО.
В столице наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за пожаров в Киевской области и безветренной погоды, сообщили в КГВА, передает УНН.
Состоянием на утро в столице, как и в ряде других общин Украины, наблюдается ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности - высокий. Причинами загрязнения являются пожары в Киевской области и безветренная погода
В администрации призвали ограничить прогулки по улицам и пить больше воды.
Кроме того, в КГВА рассказали о последствиях ночной атаки рф: "на подступах к столице было зафиксировано 33 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство".
"Информация о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков - отсутствует", - отметили в КГВА.
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В Киеве на следующей неделе на Совете обороны примут два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.