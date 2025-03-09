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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві погіршується стан повітря: яка причина

Київ • УНН

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У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та відсутність вітру. Вночі було також зафіксовано атаку 33 ворожих дронів, з яких 12 знищено ППО.

У Києві погіршується стан повітря: яка причина

У столиці спостерігається погіршення стану повітря через пожежі в Київській області та безвітряна погода, повідомили в КМВА, передає УНН.

Станом на ранок в столиці, як і в низці інших громад України, спостерігається погіршення стану повітря. Рівень забрудненості - високий. Причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода

- повідомили в КМВА.

В адміністрації закликали обмежити прогулянки вулицями та пити більше води.

Окрім того, в КМВА розповіли про наслідки нічної атаки рф: "на підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір".

"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо

У Києві наступного тижня на Раді оборони ухвалять два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

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