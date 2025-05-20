В Киеве ссора женщин закончилась трагедией: поджог киоска и смерть

В Киеве конфликт между двумя женщинами закончился поджогом и гибелью. Полицейские задержали подозреваемую, которая после ссоры подожгла торговый киоск, в результате чего в огне погибла 50-летняя женщина, сообщает УНН со ссылкой на сообщение столичного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что в отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта поступило сообщение о том, что вблизи столичного вокзала пылают неработающие торговые киоски. После тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины, а следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

Как выяснили правоохранители, к совершению умышленного поджога причастна уроженка Луганщины, которая имела неприязненные отношения с умершей. Заброшенные киоски вблизи вокзала были местом, где они распивали алкогольные напитки, в дальнейшем между женщинами возник конфликт, после чего нарушительница воспользовавшись беспомощным состоянием опьяневшей знакомой, зажигалкой подожгла киоск и скрылась с места происшествия - говорится в сообщении.

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Указывается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с аналитиками криминального анализа разыскали и задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следователи под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее гибель человека". Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, за содеянное ей грозит до 10 лет заключения", - добавили правоохранители.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили новые попытки рф расшатать внутреннюю обстановку в столице и прифронтовых регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 5-х сторонников российских спецслужб, совершавших серийные поджоги в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

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