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У Києві сварка жінок закінчилась трагедією: підпал кіоску та смерть

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

У Києві затримано жінку за підозрою у підпалі кіоску біля вокзалу, внаслідок якого загинула 50-річна жінка. Конфлікт між ними призвів до трагедії.

У Києві сварка жінок закінчилась трагедією: підпал кіоску та смерть

У Києві конфлікт між двома жінками закінчився підпалом та загибеллю. Поліцейські затримали підозрювану, яка після сварки підпалила торгівельний кіоск, у результаті чого у вогні загинула 50-річна жінка, інформує УНН із посиланням на повідомлення столичного ГУ Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що до відділу поліції на станціях залізничного транспорту надійшло повідомлення про те, що поблизу столичного вокзалу палають непрацюючі торгівельні кіоски. Після гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки, а слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Як з`ясували правоохоронці, до вчинення умисного підпалу причетна уродженка Луганщини, яка мала неприязні відносини з померлою. Закинуті кіоски поблизу вокзалу були місцем, де вони розпивали алкогольні напої, в подальшому між жінками виник конфлікт, після чого порушниця скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, запальничкою підпалила кіоск та втекла з місця події

- йдеться у повідомленні.

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Вказується, що в ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали та затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини". Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення", - додали правоохоронці.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби рф розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 5-х поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

Заковували сина в ланцюг, а згодом підпалили: на Закарпатті суд виніс вирок батькам за смертельне "покарання"20.05.25, 14:41 • 6466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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