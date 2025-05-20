У Києві сварка жінок закінчилась трагедією: підпал кіоску та смерть

У Києві конфлікт між двома жінками закінчився підпалом та загибеллю. Поліцейські затримали підозрювану, яка після сварки підпалила торгівельний кіоск, у результаті чого у вогні загинула 50-річна жінка, інформує УНН із посиланням на повідомлення столичного ГУ Нацполіції.

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Зазначається, що до відділу поліції на станціях залізничного транспорту надійшло повідомлення про те, що поблизу столичного вокзалу палають непрацюючі торгівельні кіоски. Після гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки, а слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Як з`ясували правоохоронці, до вчинення умисного підпалу причетна уродженка Луганщини, яка мала неприязні відносини з померлою. Закинуті кіоски поблизу вокзалу були місцем, де вони розпивали алкогольні напої, в подальшому між жінками виник конфлікт, після чого порушниця скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, запальничкою підпалила кіоск та втекла з місця події - йдеться у повідомленні.

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Вказується, що в ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали та затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини". Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення", - додали правоохоронці.

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Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби рф розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 5-х поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

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