В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit

19 апреля в ивент-холле "Почайна" состоялась крупнейшая конференция для малого и среднего бизнеса.

Мероприятие, которое было призвано предоставить украинским предпринимателям инсайты и практические советы, собрало несколько сотен гостей, более 50 спикеров и десятки бизнесов, которые имели возможность представить себя в зоне крафтовой ярмарки, на нетворкинг-сцене и среди проектов, которые питчились перед потенциальными инвесторами и партнерами.

На Главной сцене Mind Entrepreneur Summit шли панельные дискуссии и выступали экспертные гости. Среди спикеров отдельно говорили о следующем:

Финансирование для бизнеса

В Украине успешно действуют международные программы льготного кредитования и предоставления грантов. Для их получения нужно лишь обратиться в банк, сотрудничающий с иностранными партнерами, и получить финансирование. Оно предоставляется на выгодных условиях и учитывает все "боли" предпринимателей, работающих во время войны. В частности, в рамках сотрудничества с Проектом USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" ОТП Банк поддерживает микро-, малые и средние предприятия Украины по четырем основным направлениям: релокированный бизнес, бизнес, пострадавший от боевых действий, агробизнес, женщины в бизнесе Игорь Цымбал, Head of Sales SME, ОТП Банк

Возвращение ветеранов

Ключевым является возвращение ветеранов в громады и поддержка семей военных. Имея опыт общения с ветеранами и военными, которых сейчас тысячи в громадах, не все ветераны готовы возвращаться как наемные работники. Поэтому сейчас востребованы кредитные и грантовые программы именно для защитников Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді"

Экспортные отрасли Украины

По состоянию на сейчас украинское IT составляет примерно 5% украинского ВВП и является отраслью номер два по экспорту в Украине: мы генерируем 40% сервисного экспорта и заводим много валютной выручки в Украину. Мы даем стабильность Мария Шевчук, исполнительный директор IT Ukraine Association

Переход к украинскому программному обеспечению

Не каждый бухгалтер настолько профессиональный, чтобы перейти из одного программного продукта в другой. Мы видим, что большинство бухгалтеров привязаны к инструменту, а не к процессу Елена Кузьмичева, CEO, Self-ERP

И просто о российском софте в Украине

Призываем отказываться от российского софта. И понимаем, что есть аналоги на рынке, есть возможности для перехода, и главное, чтобы присутствующие в зале компании были проводниками этой информации Нина Васильева, вице-президент по PR вопросам IT Ukraine Association

А также о выходе на внешние рынки

Есть те страны, которые уже не развиваются, например, европейские: уже развитые, происходит определенная стагнация. Страны, которые развиваются: Саудовская Аравия и ОАЭ. Если их сравнивать, то более привлекательным рынком является Саудовская Аравия Роман Яворский, коммерческий директор, IT-Enterprise

Практическая сцена, как свидетельствует ее название, была посвящена делам ежедневным, но насущным.

О привлечении средств для аграрного бизнеса рассказал руководитель альтернативных каналов продаж ОТП Банка Павел Гузырь. По его словам, в 2023 году Банк профинансировал посевную кампанию на 1,1 млрд грн, а в этом году предоставил новых кредитов для МСБ в агросекторе на 600 млн грн. По его словам, Банк является лидером рынка по работе с финансовыми аграрными расписками, и основой этого успеха является скоринговый проект "АгроФабрика", который упрощает для сельхозпроизводителей доступ к банковским кредитам и предлагает немало партнерских программ с ведущими производителями семенного материала, удобрений, средств защиты растений.

Его коллега из ОТП Банка, Александр Расахацкий, Head of Customer Experience Management, поделился опытом работы с клиентским опытом и клиентскими ценностями, которые в первую очередь учитываются при разработке и поддержке всех банковских продуктов и сервисов, независимо от типа клиента - физическое лицо, предприниматель, крупный корпоративный клиент и т.д.

"Делайте регулярные опросы после того, как клиент что-то приобретет, подключит сервис, установит приложение и т.д. Это как регулярная сдача крови для проверки состояния организма. Также важны чекапы - объемные исследования, в частности по уровню NPS - индекса поддержки потребителя. Если надо решить бизнес-задачу, визуализируйте клиентский опыт, например, создайте customer journey map - пошаговые картинки того пути, который проходит ваш клиент", - посоветовал Александр.

Главный комплаенс-офицер, директор департамента комплаенса Райффайзен Банка Людмила Слободяник рассказала о порядке открытия счетов для ведения бизнеса за рубежом.

"Учитывая, что банковское законодательство в Украине гармонизировано с требованиями директив ЕС и международных организаций, процесс открытия счетов для бизнеса за рубежом будет не новым. Европейские банки требуют от клиентов прозрачного раскрытия структуры собственности, предоставления информации о реальных владельцах, сообщения цели и характера своей деятельности, а также предоставления подтверждения указанных фактов. Это могут быть заключенные контракты, наличие персонала, производственных мощностей, помещений, опыт руководителей в определенной сфере бизнеса и т.д. Процедура открытия счетов в банках стран ЕС предусматривает собеседование с руководством компаний или владельцами, которая может отличаться в зависимости от страны и внутренних политик конкретного банка, и по ее результатам запрос дополнительной информации - поэтому бизнесу нужно быть готовым к этому", - поделилась опытом Людмила Слободяник.

По ее словам, Райф предоставляет консультации для своих клиентов, которые планируют выходить на международные рынки, в том числе по открытию счетов в банках Группы RBI.

О коммерческом развитии бизнеса - точнее, о его ведении с помощью онлайн-маркетплейсов - говорила Оксана Скоробреха, руководитель В2В-направления OLX Ukraine. Ее обстоятельный рассказ об этом направлении призван увеличить количество бизнесов, которые, несмотря на непростой сегмент В2В, желают привлекать новых пользователей онлайн.

Ведущий бизнес-аналитик компании Self-ERP Наталья Катеринец на примере собственной компании показала, как внедрение ЕРП системы помогает планировать распределение ресурсов и анализировать расходы и результаты деятельности. Этот пример и опыт компаний где Self-ERP уже внедрила эту систему, подтверждает, что цена внедрения с лихвой окупается за счет способности ЕРП системы:

- показать руководству "узкие" места;

- помочь спланировать и проконтролировать распределение ресурсов и расходов

- обеспечить инструмент борьбы чуть ли не со всеми вызовами современности, усиливая бизнес автоматизацией.

Рассказала о корпоративных информационных системах планирования ресурсов предприятий - ERP-системах. По ее мнению, именно этот - недешевый и непростой во внедрении - инструмент способен стать ответом на почти все вызовы, стоящие перед предпринимателями, "усилив их бизнес автоматизацией".

Опытом внедрения благотворительных и грантовых проектов поделился Владимир Панченко, руководитель Отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который разработал и развивает конкурс бизнес-идей "Роби своє". Конкурс стал довольно популярным проектом и сейчас демонстрирует высокий запрос от малого бизнеса.

"Среди всех бизнесов, к поддержке которых мы присоединились, около 72% продолжают деятельность. При этом это касается бизнесов, которые мы поддержали в 2020-21 годах. То есть несмотря на пандемию и полномасштабную войну малый бизнес в громадах демонстрирует устойчивость", - подчеркнул он.

Об организаторе

Mind - это бизнес-издание. Мы занимаемся объяснительной журналистикой и бизнес- и инвестиционной аналитикой. А теперь мы становимся платформой для бизнеса, где наши читатели встречаются с самыми влиятельными и прогрессивными бизнесменами Украины.

Mind - это 100 000 читателей ежедневно и 4 млн просмотров страниц в месяц. Мы достигаем поставленных бизнес-целей за счет полезного, интересного и качественного контента.

Даже в текущем информационном хаосе мы работаем по стандартам профессиональной журналистики. Наша миссия - не шокировать, а объяснять, предоставлять читателю возможность сделать сознательный выбор в разных сферах жизни.

За семь лет мы провели более 100 расследований и исследований и написали более 15 000 материалов.

Поэтому мы думаем, что что-то знаем о том, чем живет бизнес и в каком направлении он движется.

Мы поставили перед собой три задачи:

Первая - поделиться стратегическим видением, в каком состоянии находится украинская экономика и какие имеет перспективы, учитывая все контексты;

Вторая - дать практическую ценность

Третья - создать площадку для общения.

Благодарим партнеров Mind Entrepreneur Summit

Генеральный партнер: ОТП Банк

ОТП Банк - один из крупнейших украинских банков с иностранным капиталом, признанный лидер финансового сектора страны. Предоставляет полный спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Официальный партнер: "МХП-Громаді"

"МХП-Громаді" - всеукраинский благотворительный фонд, работающий с 2015 года. Его главная миссия - делать громады такими, чтобы там хотелось жить.

Главный информационный партнер: OLX

OLX - лучший выбор для е-commerce в Украине, ведь сюда приходят 22 млн пользователей.

Партнеры:

Ассоциация IT Ukraine

Компания Kormotech

Группа диджитал-агентств Netpeak

Компания IDS Ukraine

Сладкий партнер - Киевский БКК

Drivovo - первый в Украине сервис новых авто по подписке

Trustee Plus - криптокошелек со встроенной платежной картой

Книжный партнер - "Наш Формат"

Главные информационные партнеры:

EBA, Международное бизнес-сообщество Board, Вчасно, Start global, 4lex, Business radio group, "Интерфакс-Украина" - основной новостной партнер.

Информационные партнеры: Украинские Национальные новости, Вечерний Киев, ТыКиев, robota.ua, Деловая столица, Founder.ua, Marketer, Root-Nation.com, Український тиждень, Всеукраинский аграрный журнал "Агро Элита", Глобальный договор ООН в Украине, Коммерсант Украинский, Всеукраинская Сеть Добропорядочности и Комплаенса (UNIC), UkraineInvest.

Принимающий партнер: Почайна Event Hall