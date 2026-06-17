В Киеве сервал выпал из окна седьмого этажа, его госпитализировали

В Киеве из окна квартиры на седьмом этаже выпал сервал — хищное африканское млекопитающее, животное госпитализировали, передает УНН со ссылкой на команду спасения животных в Киеве.

... на нашу диспетчерскую поступило обращение о сервале, который выпал из окна на Академгородке. Сначала мы подумали, что так назвали крупного кота. Но нет — сервал оказался настоящим — говорится в сообщении.

Пока ехал экипаж, нашлись люди, которые временно присматривали за животным и пользовались квартирой владельца.

Жилье не было оборудовано сетками или ограничителями на окнах. Об опасности окон в режиме проветривания написано уже очень многое, но, похоже, все еще недостаточно. Временные опекуны даже не предполагали, что этот "котик" также может попасть в оконный клин. Обычные коты часто застревают в нем и страдают от сдавливания. Сервал оказался сильнее: выкрутился и выпал с высоты седьмого этажа. Пока спасатели были в пути, сервала пытались поймать его опекуны. Ему это категорически не нравилось, поэтому он активно защищался. А потом спрятался в кустах — все-таки кустарниковая кошка. Именно там его и застали спасатели и принудительно госпитализировали — добавили в Команде спасения животных.

Волонтеры отмечают, что пока точно неизвестно, сколько жизней у сервалов и сколько из них пришлось потратить на этот полет, а точнее — приземление. Но призывают — устанавливайте ограничители и защитные сетки на окна.

Жить с закрытыми окнами невозможно, поэтому проветривайте безопасно, если рядом с вами живут те, за кого вы в ответе. Из окон выпадают не только коты, собаки и сервалы, но и дети. Берегите тех, кто зависит от вас — резюмировали в команде спасения животных.

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