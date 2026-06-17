В Киеве сервал выпал из окна седьмого этажа, его госпитализировали

$44.780.0351.940.10
ukenru
17:21 • 3396 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
14:39 • 18870 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
13:28 • 19320 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
13:00 • 19768 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 21485 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 23825 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 18804 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
17 июня, 07:14 • 18979 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 21061 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 26667 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
41%
748мм
Популярные новости
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 15981 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 20211 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 24138 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 22859 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 12113 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
14:39 • 18852 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 22920 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 24191 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 20262 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 64021 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 12153 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 16026 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 27870 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 29244 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 51673 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Туполев Ту-22М
Нефть марки Brent

В Киеве сервал выпал из окна седьмого этажа, его госпитализировали

Киев • УНН

 • 1838 просмотра

В Киеве на Академгородке африканский сервал выпал из окна седьмого этажа из-за отсутствия защитных сеток. Животное госпитализировали спасатели.

В Киеве сервал выпал из окна седьмого этажа, его госпитализировали

В Киеве из окна квартиры на седьмом этаже выпал сервал — хищное африканское млекопитающее, животное госпитализировали, передает УНН со ссылкой на команду спасения животных в Киеве.

... на нашу диспетчерскую поступило обращение о сервале, который выпал из окна на Академгородке. Сначала мы подумали, что так назвали крупного кота. Но нет — сервал оказался настоящим 

— говорится в сообщении.

Пока ехал экипаж, нашлись люди, которые временно присматривали за животным и пользовались квартирой владельца.

Жилье не было оборудовано сетками или ограничителями на окнах. Об опасности окон в режиме проветривания написано уже очень многое, но, похоже, все еще недостаточно. Временные опекуны даже не предполагали, что этот "котик" также может попасть в оконный клин. Обычные коты часто застревают в нем и страдают от сдавливания. Сервал оказался сильнее: выкрутился и выпал с высоты седьмого этажа. Пока спасатели были в пути, сервала пытались поймать его опекуны. Ему это категорически не нравилось, поэтому он активно защищался. А потом спрятался в кустах — все-таки кустарниковая кошка. Именно там его и застали спасатели и принудительно госпитализировали 

— добавили в Команде спасения животных.

Волонтеры отмечают, что пока точно неизвестно, сколько жизней у сервалов и сколько из них пришлось потратить на этот полет, а точнее — приземление. Но призывают — устанавливайте ограничители и защитные сетки на окна.

Жить с закрытыми окнами невозможно, поэтому проветривайте безопасно, если рядом с вами живут те, за кого вы в ответе. Из окон выпадают не только коты, собаки и сервалы, но и дети. Берегите тех, кто зависит от вас 

— резюмировали в команде спасения животных.

Косуля, которая во время обстрела залезла под авто в Киеве, получила ранения. Ее госпитализировали - волонтеры02.06.26, 18:24 • 13446 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Животные
Киев