В Киеве с завтрашнего дня в одном из районов частично ограничат движение транспорта

С 18 по 20 марта из-за ремонта улично-дорожной сети в Голосеевском районе могут частично ограничить движение для автомобилей. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

18-20 марта на некоторых участках в Голосеевском районе возможно частичное ограничение движения транспорта. 18 и 19 марта с 08:00 до 17:00 на Столичном шоссе возможно кратковременное ограничение движения исключительно в левой полосе движения. Здесь дорожники будут очищать разделительную полосу от пескосмета, - говорится в сообщении.

Детали

Также с 18 по 20 марта с 12:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Набережно-Корчеватской, Новопироговской, Покольской и Набережно-Печерской дороге.

Ограничивать движение будут в связи с текущим ремонтом улично-дорожной сети в местах выполнения работ, - отметили в КГГА.

Напомним

Из-за технических проблем Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский".