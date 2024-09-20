В Киеве проведут совместное заседание правительства Украины и Коллегии Еврокомиссии: о чем договаривались на встрече Шмыгаль и фон дер Ляйен

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны договорились провести в Киеве совместное заседание правительства Украины и Коллегии Еврокомиссии, а также обсудили увеличение финансового предложения для Украины, шаги в энергетике и тому подобное. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Рад встретиться в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поздравил с переизбранием на должность и поблагодарил за невероятную поддержку", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о результатах и предложениях встречи:

договорились в конце этого или в начале следующего года провести в Киеве совместное заседание правительства Украины и Коллегии Еврокомиссии;

планируется получить 16 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility;

предлагается увеличить финансовое предложение для Украины с 200 до 400 млрд евро и ввести отдельную бюджетную программу;

Украина ожидает использования без ограничений и задержек средств из Фонда помощи в рамках EPF для компенсации государствам-членам ЕС расходов на закупку вооружения от украинских производителей.

Также стороны обсудили план Еврокомиссии, предусматривающий 10 конкретных шагов солидарности с Украиной в энергетике - это поставки средств резервного питания, установок для децентрализованной генерации и увеличение возможностей импорта электроэнергии из ЕС.

Напомним

Сегодня сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, где будут обсуждаться детали ускорения передачи 50 млрд долларов замороженных российских активов.