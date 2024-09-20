У Києві проведуть спільне засідання уряду України та Колегії Єврокомісії: про що домовлялись на зустрічі Шмигаль та фон дер Ляєн
Київ • УНН
Прем'єр України та президент Єврокомісії обговорили збільшення фінансової допомоги до 400 млрд євро. Сторони планують провести спільне засідання уряду України та Колегії Єврокомісії в Києві.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони домовилися провести в Києві спільне засідання уряду України та Колегії Єврокомісії, а також обговорили збільшення фінансової пропозиції для України, кроки в енергетиці тощо. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Радий зустрітися в Києві з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Привітав із переобранням на посаду та подякував за неймовірну підтримку", - написав Шмигаль.
Шмигаль розповів про результати та пропозиції зустрічі:
домовилися наприкінці цього або на початку наступного року провести в Києві спільне засідання уряду України та Колегії Єврокомісії;
планується отримати 16 млрд євро у межах програми Ukraine Facility;
пропонується збільшити фінансову пропозицію для України з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму;
Україна очікує на використання без обмежень і затримок коштів з Фонду допомоги в межах EPF для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння від українських виробників.
Також сторони обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці - це постачання засобів резервного живлення, установок для децентралізованої генерації і збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.
Нагадаємо
Сьогодні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, де обговорюватимуться деталі прискорення передачі 50 млрд доларів заморожених російських активів.