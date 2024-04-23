В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

В Киеве состоится Фестиваль украинской писанки. Мероприятие пройдет в последний день апреля в инновационном парке UNIT.CITY. О фестивале сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики, передает УНН.

30 апреля в 14:00 в инновационном парке UNIT.CITY стартует Фестиваль украинской писанки для поддержки элемента Национального перечня нематериального культурного наследия "Украинская писанка: традиция и искусство". - сообщили в Минкульте.

Детали

На фестивале будут представлены традиции писанкарства из разных регионов Украины. Мастера покажут свои традиционные писанки и проведут мастер-классы для желающих научиться росписи.

В Минкульте также сообщили, что на нынешнем фестивале запланировано установление Мирового рекорда по массовой росписи писанок, а также благотворительный аукцион с писанками от звезд шоу-бизнеса.

А сами писанки, созданные во время события, перейдут на передовую нашим защитникам через Международный штаб помощи украинцам.

Это мероприятие является важной частью национальной культурной программы и имеет целью популяризацию украинской традиции и искусства писанкарства.

Справочно

Фестиваль состоится 30 апреля. Его организовали МКИП в сотрудничестве с ОО "Институт культуры Украины" и UNIT.CITY.

Событие продлится с 14:00 до 18:00.

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