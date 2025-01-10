В Киеве продолжается работа пунктов приема новогодних елок и сосен
Киев • УНН
В столице работают 78 пунктов приема новогодних елок и сосен для экологической утилизации. Деревья измельчают на щепу, которую будут использовать для мульчирования лунок молодых деревьев.
В Киеве продолжает работать 78 пунктов приема новогодних елок и сосен.
Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
В этом году в столице заработало 78 пунктов приема новогодних елок и сосен. Все деревья, которые принимают пункты - экологически утилизируются, а полученный материал впоследствии используют в зеленом хозяйстве города.
Елки и сосны измельчают на щепу и впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев
Важно, к утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.
Дополнение
Столичные пункты приема новогодних елок и сосен будут работать до 2 января.