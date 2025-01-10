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У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок і сосен

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У столиці працюють 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен для екологічної утилізації. Дерева подрібнюють на щепу, яку використовуватимуть для мульчування лунок молодих дерев.

У Києві продовжує працювати 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен.

Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі 

Цьогоріч у столиці запрацювало 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен. Усі дерева, які приймають пункти — екологічно утилізуються, а отриманий матеріал згодом використають у зеленому господарстві міста.

Ялинки та сосни подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев

- йдеться у повідомленні.

Важливо, до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас. 

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Доповнення 

Столичні  пункти прийому новорічних ялинок та сосен працюватимуть до 2 січня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКиїв
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