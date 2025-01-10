У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок і сосен
Київ • УНН
У столиці працюють 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен для екологічної утилізації. Дерева подрібнюють на щепу, яку використовуватимуть для мульчування лунок молодих дерев.
У Києві продовжує працювати 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен.
Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
Деталі
Цьогоріч у столиці запрацювало 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен. Усі дерева, які приймають пункти — екологічно утилізуються, а отриманий матеріал згодом використають у зеленому господарстві міста.
Ялинки та сосни подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев
Важливо, до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.
Доповнення
Столичні пункти прийому новорічних ялинок та сосен працюватимуть до 2 січня.