У Києві триває робота пунктів прийому новорічних ялинок і сосен

У Києві продовжує працювати 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен.

Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Цьогоріч у столиці запрацювало 78 пунктів прийому новорічних ялинок та сосен. Усі дерева, які приймають пункти — екологічно утилізуються, а отриманий матеріал згодом використають у зеленому господарстві міста.

Ялинки та сосни подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев - йдеться у повідомленні.

Важливо, до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

Доповнення

Столичні пункти прийому новорічних ялинок та сосен працюватимуть до 2 січня.