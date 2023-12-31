В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф

В результате масштабного авиаудара рф по Украине, который состоялся 29 декабря, в Киеве погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, сообщает УНН.

Детали

Еще одно тело. Уже 23 убитых киевлянина. Поисково-спасательная операция не останавливается ни на минуту - резюмировал начальник КГВА Сергей Попко.

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Сегодня также стало известно, что в результате авиаудара 29 декабря, в Черкасской области в Смеле погибла 61-летняя женщина. Врачи с пятницы пытались спасти ее жизнь, но безрезультатно.