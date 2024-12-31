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В Киеве повреждены более 150 учебных заведений из-за обстрелов рф

В Киеве повреждены более 150 учебных заведений из-за обстрелов рф

Киев  •  УНН

 • 5589 просмотра

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В Киеве повреждено 156 учебных заведений в результате российских обстрелов, из них 122 уже восстановлено. За 2024 год город пережил 500 воздушных тревог и более 200 ударов.

В Киеве из-за российских обстрелов повреждены 156 учебных заведений, в том числе 58 садиков. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

«У нас повреждено 156 учебных заведений, 58 садиков, 84 учреждений профессионально-технологического образования, 7 колледжей. Мы восстановили уже 122 учебных заведения. Работы продолжаются еще на 34 объектах», - сказал Кличко.

Дополнение

За 2024 год в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, во время которых рф нанесла 200 воздушных ударов по городу. А во время крупнейшей атаки на город враг применил одновременно 78 средств поражения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев