В Киеве повреждены более 150 учебных заведений из-за обстрелов рф
Киев • УНН
В Киеве повреждено 156 учебных заведений в результате российских обстрелов, из них 122 уже восстановлено. За 2024 год город пережил 500 воздушных тревог и более 200 ударов.
В Киеве из-за российских обстрелов повреждены 156 учебных заведений, в том числе 58 садиков. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
«У нас повреждено 156 учебных заведений, 58 садиков, 84 учреждений профессионально-технологического образования, 7 колледжей. Мы восстановили уже 122 учебных заведения. Работы продолжаются еще на 34 объектах», - сказал Кличко.
Дополнение
За 2024 год в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, во время которых рф нанесла 200 воздушных ударов по городу. А во время крупнейшей атаки на город враг применил одновременно 78 средств поражения.