Київ витримав 500 повітряних тривог і понад 200 повітряних ударів у 2024 році - КМВА

За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог, під час яких рф нанесла 200 повітряних ударів по місту. А під час найбільшої атаки на місто ворог застосував одночасно 78 засобів ураження.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, пише УНН.

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За словами Сергія Попка те, що столиця вже не входить до переліку територій можливих бойових дій, війна продовжує "нагадувати" про себе щодня.

Так, зокрема за 2024 рік у Києві прозвучало 500 повітряних тривог, і під час 200 з них збройні сили росії завдали майже 200 повітряних ударів.В цілому рф застосувала проти мирного Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу:

понад 1 300 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За 2024 рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла. Кількість ВПО в Києві збільшилася на майже 11 000 за минулий рік.