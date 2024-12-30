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Київ витримав 500 повітряних тривог і понад 200 повітряних ударів у 2024 році - КМВА

Київ витримав 500 повітряних тривог і понад 200 повітряних ударів у 2024 році - КМВА

Київ • УНН

 • 28531 перегляди

За 2024 рік Київ витримав 500 повітряних тривог та 200 ударів від рф. Ворог застосував понад 1600 засобів ураження, включаючи найбільшу атаку з 78 ракетами одночасно.

За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог, під час яких рф нанесла 200 повітряних ударів по місту. А під час найбільшої атаки на місто ворог застосував одночасно 78 засобів ураження.

Про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, пише УНН.

Деталі 

За словами Сергія Попка те, що столиця вже не входить до переліку територій можливих бойових дій, війна продовжує "нагадувати" про себе щодня.

Так, зокрема за 2024 рік у Києві прозвучало 500 повітряних тривог, і під час 200 з них збройні сили росії завдали майже 200 повітряних ударів.В цілому рф застосувала проти мирного Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу:

понад 1 300 БпЛА;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Всього за 2024 рік столиця витримала 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За 2024 рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Майже 120 людей залишилися без житла. Кількість ВПО в Києві збільшилася на майже 11 000 за  минулий рік.   

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаКиїв
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
9k720-iskander9K720 Iskander
kyivКиїв

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