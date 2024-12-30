Киев выдержал 500 воздушных тревог и более 200 воздушных ударов в 2024 году - КГВА

За 2024 год в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, во время которых рф нанесла 200 воздушных ударов по городу. А во время крупнейшей атаки на город враг применил одновременно 78 средств поражения.

Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КГВА, пишет УНН.

Детали

По словам Сергея Попка то, что столица уже не входит в перечень территорий возможных боевых действий, война продолжает «напоминать» о себе ежедневно.

Так, в частности за 2024 год в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, и во время 200 из них вооруженные силы России нанесли почти 200 воздушных ударов. в целом рф применила против мирного Киева более 1 600 средств поражения различного типа:

более 1300 БПЛА;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);

22 аэробаллистические ракеты «Кинжал»;

7 гиперзвуковых ракет «Циркон».

Самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробаллистических ракет «Кинжал». Всего за 2024 год столица выдержала 6 массированных и 14 комбинированных воздушных ударов