У Києві пошкоджено понад 150 закладів освіти через обстріли рф

У Києві через російські обстріли пошкоджено 156 закладів освіти, зокрема 58 садочків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"У нас пошкоджено 156 закладів освіти, 58 садочків, 84 закладів професійно-технологічної освіти, 7 коледжів. Ми відновили вже 122 заклади освіти. Роботи тривають ще на 34 об'єктах", - сказав Кличко.

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За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог, під час яких рф нанесла 200 повітряних ударів по місту. А під час найбільшої атаки на місто ворог застосував одночасно 78 засобів ураження.