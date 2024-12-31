У Києві пошкоджено понад 150 закладів освіти через обстріли рф
Київ • УНН
У Києві пошкоджено 156 закладів освіти внаслідок російських обстрілів, з них 122 вже відновлено. За 2024 рік місто пережило 500 повітряних тривог та понад 200 ударів.
У Києві через російські обстріли пошкоджено 156 закладів освіти, зокрема 58 садочків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"У нас пошкоджено 156 закладів освіти, 58 садочків, 84 закладів професійно-технологічної освіти, 7 коледжів. Ми відновили вже 122 заклади освіти. Роботи тривають ще на 34 об'єктах", - сказав Кличко.
Доповнення
За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог, під час яких рф нанесла 200 повітряних ударів по місту. А під час найбільшої атаки на місто ворог застосував одночасно 78 засобів ураження.