В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший

В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме на улице Марии Капнист. Пламя охватило два верхних этажа и крышу. По данным ГСЧС предварительно пострадал 1 человек, пишет УНН.

В 19:15 возник пожар в жилом доме на ул. Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже с распространением пламени на 5 этаж и крышу дома. Сейчас пожар пожар локализован. По предварительным данным, пострадал 1 человек. - сообщили в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что сейчас пожар уже локализован. Но тушение пламени еще продолжается. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники, и более 40 спасателей.

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