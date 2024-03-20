Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр

На месте сегодняшнего вражеского удара в Харькове возник большой пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В результате сегодняшнего удара по Харькову есть пострадавшие. Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар - написал Терехов в соцсетях.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, под завалами могут находиться люди.