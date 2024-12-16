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В Киеве открыли 95 официальных ярмарок по продаже новогодних елок

В Киеве открыли 95 официальных ярмарок по продаже новогодних елок

Киев  •  УНН

 • 6709 просмотра

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До конца декабря в Киеве будут работать 95 елочных ярмарок по продаже хвойных деревьев и украшений. Все деревья чипированы и имеют специальные этикетки для проверки их происхождения.

В Киеве до 31 декабря будут работать 95 елочных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений, пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

На официальных елочных ярмарках все деревья чипированы, поэтому это позволяет отследить их происхождение и обезопасить потребителей от покупки незаконно срубленных елок. 

К тому же каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Информацию о дереве можно проверить на сайте open.ukrforest.com.

Напоминаем

Ранее уже писали, в Украине началась "елочная кампания" по продаже 200 тысяч новогодних деревьев с официальных плантаций. Каждая легальная елка будет иметь специальную бирку со штрих-кодом, а цены начинаются от 135 грн за метр.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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