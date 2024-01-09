В Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском - языковой омбудсмен
В Киеве оштрафовали таксиста за отказ обслуживать пассажиров на украинском языке, сообщает Языковой омбудсмен. Сумма штрафа составляет 3400 гривен.
Защита от преступности: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения: в Украине создают единую платформу видеонаблюдения
Украина разрабатывает единую платформу видеонаблюдения видеонаблюдения, в которую уже интегрировано более 8 000 из 50 000+ камер для усиления гражданской безопасности.
Ограничений на передвижение украинцев в ЕС нет – МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления об ограничениях ЕС на поездки украинцев, призывая полагаться на официальные источники для получения достоверной информации.
С начала полномасштабного вторжения россияне разрушили и повредили 872 памятника культурного наследия
С февраля 2022 года россияне уничтожили или повредили 872 украинских культурных объекта, включая национальные и местные памятники.
G7 и некоторые страны "глобального Юга" провели в декабре тайную встречу с Украиной по мирному плану: СМИ сообщили детали
По данным Bloomberg, целью встречи было попытка сплотить поддержку условий Киева для проведения мирных переговоров с россией.
Армия рф обстреляла громаду в Херсонской области, ранены супруги
Российские войска обстреляли Белозерскую громаду, ранив супругов.
Рекордный уровень потребления в этом сезоне: в "Укрэнерго" просят украинцев экономить электроэнергию
Укрэнерго сообщает о рекордном использовании электроэнергии в Украине, призывая украинцев экономить электроэнергию.
Украина увеличила морской экспорт на 30% - Шмыгаль
Морской экспорт Украины вырос на 30% в декабре, как отметил премьер-министр Шмыгаль, подчеркнув важность безопасной логистики и страхования для стимулирования торговли.
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
Массовая гибель рыбы в одном из водохранилищ в Винницкой области была вызвана не деятельностью соседних предприятий, а, возможно, низким качеством кормов, отмечает эколог.
Британская разведка: последняя атака ВСУ на Крым показала неэффективность ПВО россиян
Британская разведка сообщает, что последняя атака по российским целям на аэродроме Саки и в Севастополе оккупированного Крыма свидетельствует о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите ключевых локаций.