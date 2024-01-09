В Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском - языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь оштрафовал таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на государственном языке. Об этом случае, который произошел в Киеве еще в октябре Креминь рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не оплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях. - подчеркнул Тарас Кремень.

Детали

В офисе украинского языкового омбудсмена отметили, что в 2023 году в адрес Уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

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Напомним,

Языковой скандал разгорелся 26 октября 2023 года. Тогда по сети прокатилось видео, где видно, как водитель одного из киевских такси выгнал пассажирок из авто после того, как они требовали от него общаться на украинском.

Тогда уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на инцидент, и заявив, что таксист, который не выполняет требования предоставлять услуги на государственном языке, будет привлечен к ответственности.

В ответ водитель назвал их "больными людьми".

Креминь в свою очередь отметил, что водитель такси нарушил статью 30 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык.

Дополнительно

Детальный алгоритм действий того, что необходимо делать в случае нарушения права на получение информации или услуг на государственном языке опубликован на сайте Уполномоченного.