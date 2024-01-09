У Києві оштрафували таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською – мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оштрафував таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою. Про цей випадок, що трапився у Києві ще в жовтні Кремінь розповів в етері одного з українських телеканалів, передає УНН.

Він має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення. – наголосив Тарас Кремінь.

Деталі

В офісі українського мовного омбудсмена відзначили, що в 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ніж у 2022 році (2846).

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Нагадаємо

Мовний скандал розгорівся 26 жовтня 2023 року. Тоді мережею прокотилось відео, де видно, як водій одного з київських таксі вигнав пасажирок з авто після того, як вони вимагали від нього спілкуватися українською.

Тоді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на інцидент, та заявивши, що таксист, який не виконує вимоги надавати послуги державною мовою, буде притягнений до відповідальності.

У відповідь водій назвав їх "хворими людьми".

Кремінь у свою чергу зазначив, що водій таксі порушив статтю 30 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна мова.

Додатково

Детальний алгоритм дій того, що необхідно робити у разі порушення права на отримання інформації чи послуг державною мовою опублікований на сайті Уповноваженого.