В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения российских ударных БпЛА.

Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь в ближайшие укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги