В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников. Население призывают находиться в укрытиях, возможна работа ПВО.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения российских ударных БпЛА.
Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь в ближайшие укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги
Напомним
Воздушные Силы проинформировали, что в Киеве зафиксирована угроза применения ударных БпЛА, поэтому возможна работа ПВО.