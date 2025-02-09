У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування російських ударних БпЛА.

Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили поінформували, що у Києві зафіксована загроза застосування ударних БпЛА, відтак можлива робота ППО.