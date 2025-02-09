У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників. Населення закликають перебувати в укриттях, можлива робота ППО.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування російських ударних БпЛА.
Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги
Нагадаємо
Повітряні Сили поінформували, що у Києві зафіксована загроза застосування ударних БпЛА, відтак можлива робота ППО.