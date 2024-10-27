В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
Напомним
Командование Воздушных Сил Украины предупреждало о вражеских БпЛА в данном регионе.
«Шахеды» атакуют сразу несколько областей Украины: где объявлена тревога27 октября 2024, 19:12 • 6187 просмотров