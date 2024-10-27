В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 131719 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 189122 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 188970 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 149128 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 224457 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 152692 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 150065 просмотра

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

В Киеве объявили воздушную тревогу: жителей просят действовать немедленно

Киев  •  УНН

19:31 • 4172 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении. 

Напомним

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Юлия Котвицкая

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