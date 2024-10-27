«Шахеды» атакуют сразу несколько областей Украины: где объявлена тревога
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько групп «шахедов» из Курской области. Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за беспилотников и активности вражеской авиации.
Вечером, 27 октября, воздушная тревога объявлена в низкие области из-за появления в воздушном пространстве "шахедов" и активности вражеской авиации, пишет УНН.
Так после 20 часов Воздушные силы сообщили:
"Харьков - "шахеды" в направлении города. Новая группа "шахедов" из Курской области на Сумщину. Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину".
За час количество групп "шахедов" возросло.
"Еще группа "шахедов" из Курской области на Сумщину. Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину, "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад", - сообщили в ПС ВС Украины.
Кроме того, сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
По состоянию на 21 час воздушная тревога объявлена, в частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях и в Киевской области - за исключением столицы.