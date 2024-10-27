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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Шахеды» атакуют сразу несколько областей Украины: где объявлена тревога

Киев  •  УНН

19:12 • 5132 просмотра

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В воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько групп «шахедов» из Курской области. Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за беспилотников и активности вражеской авиации.

Вечером, 27 октября, воздушная тревога объявлена в низкие области из-за появления в воздушном пространстве "шахедов" и активности вражеской авиации, пишет УНН.  

Так после 20 часов Воздушные силы сообщили:

"Харьков - "шахеды" в направлении города. Новая группа "шахедов" из Курской области на Сумщину. Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину".

За час количество групп "шахедов" возросло.

"Еще группа "шахедов" из Курской области на Сумщину. Несколько групп "шахедов" из Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину, "Шахеды" на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад", - сообщили в ПС ВС Украины.

Кроме того, сообщается об активности вражеской тактической авиации  на северо-восточном направлении.

По состоянию на 21 час воздушная тревога объявлена, в частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской, Херсонской, Харьковской областях и в Киевской области - за исключением столицы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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