"Шахеди" атакують одразу кілька областей України: де оголошено тривогу
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано кілька груп "шахедів" з Курської області. Повітряну тривогу оголошено у низці областей через безпілотники та активність ворожої авіації.
Ввечері, 27 жовтня, повітряна тривого оголошена у низькі областей через появу у повітряному просторі "шахедів" та активність ворожої авіації, пише УНН.
Так після 20 години Повітряні сили повідомили:
"Харків - "шахеди" в напрямку міста. Нова група "шахедів" з Курської області на Сумщину. Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину".
За годину кількість груп "шахедів" зросла.
"Ще група "шахедів" з Курської області на Сумщину. Кілька груп "шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину, "Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід", - повідомили у ПС ЗС України.
Крім того, повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Станом на 21 годину повітряну тривогу оголошено, зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Запорізькій, Херсонській, Харківській областях та на Київщині – за винятком столиці.