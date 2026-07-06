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В Киеве объявили траур по жертвам самой массированной атаки рф - мэр

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В столице приспустят флаги и отменят развлекательные мероприятия. Поисково-спасательная операция продолжается, известно о 11 погибших.

В Киеве объявили траур по жертвам самой массированной атаки рф - мэр

В Киеве 7 июля объявлено Днем траура из-за самой массированной атаки РФ в ночь на 6 июля, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.  

Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу

- написал Кличко.

По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

"Поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там еще ищут людей под завалами. На данный момент известно о 11 погибших в Киеве", - указал Кличко.

Количество жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 1106.07.26, 08:25 • 2240 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев