В Киеве объявили траур по жертвам самой массированной атаки рф - мэр
Киев • УНН
В столице приспустят флаги и отменят развлекательные мероприятия. Поисково-спасательная операция продолжается, известно о 11 погибших.
В Киеве 7 июля объявлено Днем траура из-за самой массированной атаки РФ в ночь на 6 июля, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу
По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.
"Поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там еще ищут людей под завалами. На данный момент известно о 11 погибших в Киеве", - указал Кличко.
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